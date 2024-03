BitTorrent zdetronizowany przez usługi w chmurze i TikToka

Wygląda na to, że czasy kiedy to dzięki torrentom terabajty danych wędrowały przez internet w celu „udostępnienia” innym osobom dobiegają końca. Według najnowszego badania globalnego ruchu internetowego, BitTorrent już nie generuje tak znacznego ruchu w sieci, jak niegdyś. Nadszedł czas nowszych technologii i ludzie używają teraz usług chmurowych, streamingów oraz TikTok. To one „rządzą internetem”. Biorąc pod uwagę popularność nowych aplikacji, wydaje się mało prawdopodobne, żeby torrenty kiedykolwiek powróciły do dawnej świetności.

BitTorrent pokonany przez TikToka i chmurę

Analiza, dotycząca globalnego ruchu internetowego, została opracowane przez kanadyjską firmę Sandvine, zajmującą się zarządzaniem łączami szerokopasmowymi. Pokazuje ogromny spadek ruchu wysyłania plików przez torrenty w ciągu ostatnich 20 lat, głównie dzięki pojawieniu się usług przesyłania strumieniowego. Badanie dowodzi, że najpopularniejszą aplikacją obsługującą urządzenia o stałym dostępie jest iCloud firmy Apple. TikTok i Facebook Messenger są obecnie odpowiedzialne za większość plików przesyłanych na urządzeniach mobilnych.