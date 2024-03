Nowa technologia twórców Denuvo ma zapobiegać wyciekom danych. Irdeto prezentuje TraceMark

Denuvo nie należy do najbardziej uwielbianych przez graczy systemów. Zabezpieczenie w wielu produkcjach wpływa na obniżenie wydajności, co miłośnicy wirtualnej rozrywki niejednokrotnie odczuwają w zauważalny sposób. Tymczasem firma Irdeto, odpowiedzialna za kontrowersyjne Denuvo, przedstawiła nową technologią, która ma pomóc deweloperom w odszukiwaniu źródła wycieków.

Irdeto odpowiedzialne za kontrowersyjny system Denuvo zapewnia, że nowa technologia powinna zniechęcić osoby ujawniające w sieci na przykład fragmenty rozgrywki do takich właśnie działań. Znaki wodne mogą być natomiast zarówno widoczne, jak i niewidoczne. Według Irdeto narzędzie zabezpieczy deweloperów szczególnie w „kluczowej fazie przedpremierowej” – w trakcie przeprowadzania testów beta, czy po wysłaniu kopii recenzenckich do dziennikarzy.

Wraz z wprowadzeniem TraceMark for Gaming wyznaczamy nowy standard w walce z piractwem w branży gier. To innowacyjne rozwiązanie to nie tylko kamień milowy dla Irdeto, ale także krok naprzód w zakresie ochrony kreatywnych i finansowych inwestycji twórców gier na całym świecie. W Irdeto rozumiemy wyjątkowe wyzwania stojące przed społecznością graczy, a TraceMark to nasze zobowiązanie do zapewnienia ochrony tych cennych zasobów przez cały cykl ich życia. Jesteśmy podekscytowani pozytywnym wpływem, jaki będzie to miało na branżę. – przekazuje wiceprezes Irdeto, Niels Haverkorn.