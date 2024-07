Acer Connect X6E CPE to router z górnej półki. Czy jest warty swojej ceny? Sprawdzamy

W opakowaniu nie ma zbyt wiele. W głównym pudełku mamy samo urządzenie, a w drugim papiery, kabel ethernetowy i ładowarkę. I to tyle, bo co więcej potrzeba. Jeszcze dodam, że wszystko zapakowane jest po prostu w nielakierowany karton, doskonały do recyklingu.

Sam router jest bardzo prosty, to po prostu wieżyczka, z przodu której znajdziemy 3 diody i przycisk WPS. Z tyłu mamy port ładowania, dwa porty ethernetowe i port RJ-11. Na spodzie, zgrabnie ukrywają się port USB-C, slot karty SIM i przycisk resetu.

Dane techniczne

Najwyższy czas sprawdzić, co kryje się pod obudową, zerknijmy zatem na specyfikację techniczną. Jeśli boicie się, czy będzie to router wystarczająco wydajny, to myślę, że nie ma powodów do obaw. Sercem jest znakomity procesor Snapdragon X62 Arm Cortex-A7 o częstotliwości 1,8 GHz oraz równie szybki chipset IPQ5018. To branżowy standard ze zdecydowanie wyższej półki.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej wynosi według producenta 5400 Mb/s (Wi-Fi) – bardzo dobry wynik. Obsługuje standardy 2.4 / 5 GHz lub 6 GHz (DualBand) i transmisję danych 5G. To chyba ten ostatni punkt należy uznać za gamechanger. A o tym za momencik, nie będę spoilerował.

Konfiguracja

Dobry router poznaje się między innymi po tym, jak łatwo go skonfigurować. Tutaj zostałem bardzo, ale to bardzo przyjemnie zaskoczony. Aby ustawić urządzenie,wystarczy połączyć się z routerem przez kabel sieciowy lub Wi-Fi, a następnie wprowadzić w przeglądarce adres acerconnect.com lub 192.168.76.1. Kreator Acera prowadzi następnie użytkownika krok po kroku przez cały proces instalacji, obejmujący podłączenie odpowiednich kabli, konfigurację sieci Wi-Fi oraz ustawienia bezpieczeństwa. Bardzo prosto i bardzo szybko.

Strzałem w dziesiątkę jest też NFC Instant, czyli funkcja, która umożliwia podłączenie telefonu czy tabletu poprzez zbliżenie do routera. Nie musimy już podawać gościom hasła czy kodu QR. To przy okazji całkiem bezpieczne, bo nikt niepowołany przecież nie wejdzie tak po prostu do naszego domu. W dodatku funkcja działa bezbłędnie.

Mamy już działający router i podłączone urządzenia, przejdźmy do testów.

Kilka testów

Jakikolwiek test zasięgu nie miał w moim przypadku nawet najmniejszego sensu. Mam po prostu za małe mieszkanie, żeby wykazać spadki czy „czarne plamy”. Dokładnie tak też się stało - pokrycie było idealne na 40 metrach kwadratowych. Nawet przy ścianach nie napotkałem żadnych większych spadków zasięgu. Śmiało uznać należy, że jeden taki router poradzi sobie z pokryciem dowolnego cztero czy pięciopokojowego mieszkania. Zasięg jest doskonały, antena okazuje się tutaj bezbłędna. Nie musiałem nawet specjalnie dbać o poprawne ustawienie routera, wystarczyło położyć go gdziekolwiek. Myślę, że sprawdziłby się nawet dość dobrze jako jedyne urządzenie w średniej wielkości biurze, tak długo, jak nie będzie tam zbyt wielu przeszkód zaburzających sygnał. Od początku tej recenzji myślałem, że znalazłem wadę – nie ma możliwości podłączenia dodatkowych anten, ale przekonałem się, że byłaby to raczej zbędna funkcjonalność.

Największy atut to bez wątpienia możliwość włożenia karty SIM i korzystania z sieci 5G, ale tak sprytnie - Acer Connect X6E CPE samodzielnie wykrywa, kiedy warto się przełączyć i umożliwia podwójne, jednoczesne połączenie 5G i WAN. Jeśli miałbym zmieniać dla jakiejś funkcji router, to jest to właśnie ta funkcja. Nagle nie zauważę nawet awarii internetu i nie przerwę gry, pracy czy oglądania serwisów streamingowych. I to jest ten gamechanger, którego nie oferuje nam żaden router zapewniany przez operatora. NFC Instant to w porównaniu z tym tylko miły dodatek.

Przetestowałem też jak to wszystko działa i uczciwie przyznam, że jestem w szoku, bo działa doskonale. Moje celowo wywoływane awarie internetu przeszły praktycznie bez żadnego echa. Czasami udało mi się tylko zarejestrować małego laga i drobną przycinkę. Acer Connect X6E to bezbłędny router, którego nie straszna żadna awaria inna niż brak dostawy prądu. Niewątpliwie to must have dla dwóch grup użytkowników. Przede wszystkim graczy, dla których brak internetu to najczęściej przegrana meczu. A po drugie dla pracowników, dla których awaria połączenia to przerwanie ważnego calla w pracy i przymusowa przerwa.