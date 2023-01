Opera GX dodaje TikToka do paska bocznego przeglądarki

Przeglądarka dla graczy oferuje jeszcze głębszą integrację dla użytkowników, którzy robią wszystko, co jest związane z gamingiem, niezależnie od tego, czy jest to nadrabianie newsowych zaległości, czy łączenie się ze społecznością graczy.

Opera GX ma nie tylko funkcje, które pozostawiają więcej zasobów do grania, ale teraz zapewnia również bezpośredni dostęp do TikToka, gdzie gracze mogą odkrywać, tworzyć i udostępniać memy, momenty i ruchy, które kształtują ich dzisiejszą kulturę. Od samouczków poprzez rozgrywki o wysoką stawkę, na cosplayu skończywszy, społeczność TikToka odzwierciedla różnorodność świata gamingu. TikTok stał się dla graczy miejscem, w którym mogą łączyć się poprzez wspólne zainteresowania, specyficzny humor i czy content z backstage’u. Dostęp do TikToka bezpośrednio z poziomu przeglądarki oznacza, że ​​użytkownicy mogą zrobić sobie przerwę od strzelania do noobów lub oglądania transmisji na żywo.

Opera GX, pierwsza i jedyna na świecie przeglądarka stworzona specjalnie dla graczy, odpowiedziała na liczne prośby swoich użytkowników i dodała TikToka w pasku bocznym. Oznacza to, że rosnąca baza fanów przeglądarki, licząca ponad 20 milionów aktywnych graczy, może teraz cieszyć się platformą rozrywkową i angażować się w nią bezpośrednio z przeglądarki. Integracja to także podążanie za najnowszymi trendami. Z najnowszych danych TikToka wynika, iż coraz więcej użytkowników ogląda treści związane z gamingiem.

Opera GX i TikTok już wcześniej połączyły siły w ramach międzynarodowej akcji #GamingForAll, organizowanej we współpracy z fundacją AbleGamers, która wykorzystuje gry do wspierania działań integracyjnych i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Do współpracy zaproszono niewidomego gamera, mistrza gry Street Fighter - BlindWarriorSvena. Projekt ma zainspirować każdego gracza do rzucania sobie wyzwania w celu pokonania życiowych przeszkód – bez względu na to, jakie one są. Akcja spotkała się bardzo pozytywnym przyjęciem przez gamerów z całego świata zebrano 25 000 USD na rzecz AbleGamers, natomiast ponad 282 miliony razów wyświetlono hashtag #GamingForAll na TikTok.

Po pobraniu Opery GX nowi użytkownicy mogą włączyć TikTok – wraz z wyborem innych dostępnych zintegrowanych platform – w samouczku. Obecni użytkownicy Opery GX mogą aktywować TikTok, klikając trzy kropki u dołu paska bocznego, aby uruchomić menu Ustawienia paska bocznego. Po otwarciu wystarczy włączyć TikTok w sekcji Komunikatory.

Najnowsza wersja Opery GX jest do pobrania już dziś: www.opera.com/gx.