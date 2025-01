Zamknięcie aplikacji spowodowało zamknięcie popularnej gry. Co na to twórcy?

Ta informacja zaskakuje, choć przymiarki do wprowadzenia tej zmiany trwały już od dawna. Rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził zakaz działania aplikacji TikTok na terenie kraju, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym. Decyzja ta wynika z przekonania, że chińska firma ByteDance, właściciel TikToka, może wykorzystywać zgromadzone dane użytkowników do celów szpiegowskich lub propagandowych. “Ofiarą” tej decyzji jest m.in. gra Marvel Snap.

Kontrowersyjny zakaz TikToka w USA uderza w Marvel Snap

Decyzja rządu USA o zablokowaniu TikToka wywołała falę niespodziewanych skutków ubocznych, w tym usunięcie popularnej gry Marvel Snap z amerykańskich sklepów z aplikacjami. Gra, opracowana przez Second Dinner i wydawana przez Nuverse (firmę należącą do ByteDance – właściciela TikToka), stała się nieosiągalna dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Gracze, próbując zalogować się do Marvel Snap, otrzymują komunikat o wstrzymaniu usługi z powodu nowych regulacji prawnych.