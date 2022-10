Once Human to nowy survival w świecie postapo. Zobaczcie upiorny zwiastun

Starry Studio przedstawia swój nowy projekt: wieloosobowy survival Once Human, którego akcja rozgrywa się w odległej przyszłości. Także premiera gry ma mieć miejsce w odległej przyszłości, ale trailer z produkcji można obejrzeć już teraz. Publikujemy go na dole tej wiadomości.

W grze trafimy do postapokaliptycznej rzeczywistości i wcielimy się w meta-człowieka, który ma za zadanie przetrwać w trudnych warunkach, korzystając z wszelkich dostępnych środków. Wszystko jest zatrute przez gwiezdny pył, a my będziemy ów pył wykorzystywać dla ratowania świata. W Once Human mamy walczyć, budować i eksplorować. Będzie to można robić samemu lub z innymi osobami.

Data premiery Once Human

Dokładna data premiery Once Human nie została jeszcze wyjawiona. Wiemy jedynie, że produkcja trafi do sklepów nieprędko – przewidziana data premiery to zima 2023. Dużo wcześniej – bo już w listopadzie tego roku – ruszą testy wersji beta. Jeśli chodzi o platformy, na jakich ma ukazać się survival, to póki co mówi się jedynie o pecetach.