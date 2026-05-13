Zaloguj się lub Zarejestruj

Ojciec Tekkena zakłada nowe studio. Za projektem stoi japoński gigant

Maciej Petryszyn
2026/05/13 15:30
0
0

Pod koniec ubiegłego roku Katsuhiro Harada zakończył ponad 30-letnią przygodę z Tekkenem. Niemniej Japończyk bynajmniej nie znika z branży.

Zamiast tego 55-latek powołał do życia nowe studio. Które właśnie zyskało potężnego partnera.

Katsuhiro Harada i VS Studio
Katsuhiro Harada i VS Studio

Nowe studia ojca marki Tekken

Harada z marką Tekken związany był od samego początku, tj. od momentu wydania w 1994 roku pierwszej odsłony cyklu. I tak aż do Tekken 8 z 2024 roku. Potem japoński deweloper stworzył wraz z Bandai Namco Studios jeszcze chłodno przyjęte Shadow Labyrinth i odszedł. Dziś wiemy już, że od teraz działać będzie on na własny rachunek wraz z założonym przez siebie VS Studio. Chociaż “własny rachunek” to może lekkie nadużycie, bo studio ma stać się skonsolidowaną spółką zależną japońskiego giganta SNK, który zainwestuje w studio Harady i będzie współpracować z nim nad nowymi produkcjami.

Szczerze mówiąc, nic nie zostało jeszcze postanowione, [ale – przyp. red.] nie ma wątpliwości, że sprawy staną się jeszcze bardziej ekscytujące niż kiedykolwiek wcześnie. Pan Katsuhiro Harada jest dla nas długoletnim przyjacielem i godnym rywalem – stwierdził Yasuyuki Oda z SNK.

Będąc zaangażowanym w tworzenie gier przez wiele lat nieustannie zastanawiałem się, jak chcę spędzać czas jako deweloper i jakie środowisko pozwala twórcom pracować najlepiej. VS Studio jest jedną z odpowiedzi na to pytanie. Poprzez łączenie technologii i wiedzy oraz współpracę z pełnymi pasji kolegami, dążymy do dostarczania najlepszych wrażeń z gier użytkownikom na całym świecie. VS Studio aspiruje do bycia studiem, które wciąż podejmuje takie wyzwania, i szukamy nowych członków zespołu, którzy podzielają naszą wizję – dodał z koeli Harada.

GramTV przedstawia:

Samo VS w nazwie studia ma nieść za sobą różne znaczenia. Z jednej strony to Versus, z innej też Visionary Standard, Volition Shift oraz Vanguard Spirit. Na ten moment nie wiadomo, czy nowa ekipa Harady podąży za jego korzeniami i spróbuje np. stworzyć konkurencję dla Tekkena, czy też obierze zupełnie inny kierunek rozwoju.

Źródło:https://www.gamesindustry.biz/snk-announces-new-studio-lead-by-tekken-veteran-katsuhiro-harada

Tagi:

News
Tekken
Katsuhiro Harada
SNK
nowe studio
inwestycje
VS Studio
Yasuyuki Oda
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112