Ojciec Tekkena zakłada nowe studio. Za projektem stoi japoński gigant

Pod koniec ubiegłego roku Katsuhiro Harada zakończył ponad 30-letnią przygodę z Tekkenem. Niemniej Japończyk bynajmniej nie znika z branży.
Zamiast tego 55-latek powołał do życia nowe studio. Które właśnie zyskało potężnego partnera.
Nowe studia ojca marki Tekken
Harada z marką Tekken związany był od samego początku, tj. od momentu wydania w 1994 roku pierwszej odsłony cyklu. I tak aż do Tekken 8 z 2024 roku. Potem japoński deweloper stworzył wraz z Bandai Namco Studios jeszcze chłodno przyjęte Shadow Labyrinth i odszedł. Dziś wiemy już, że od teraz działać będzie on na własny rachunek wraz z założonym przez siebie VS Studio. Chociaż “własny rachunek” to może lekkie nadużycie, bo studio ma stać się skonsolidowaną spółką zależną japońskiego giganta SNK, który zainwestuje w studio Harady i będzie współpracować z nim nad nowymi produkcjami.
Szczerze mówiąc, nic nie zostało jeszcze postanowione, [ale – przyp. red.] nie ma wątpliwości, że sprawy staną się jeszcze bardziej ekscytujące niż kiedykolwiek wcześnie. Pan Katsuhiro Harada jest dla nas długoletnim przyjacielem i godnym rywalem – stwierdził Yasuyuki Oda z SNK.
Będąc zaangażowanym w tworzenie gier przez wiele lat nieustannie zastanawiałem się, jak chcę spędzać czas jako deweloper i jakie środowisko pozwala twórcom pracować najlepiej. VS Studio jest jedną z odpowiedzi na to pytanie. Poprzez łączenie technologii i wiedzy oraz współpracę z pełnymi pasji kolegami, dążymy do dostarczania najlepszych wrażeń z gier użytkownikom na całym świecie. VS Studio aspiruje do bycia studiem, które wciąż podejmuje takie wyzwania, i szukamy nowych członków zespołu, którzy podzielają naszą wizję – dodał z koeli Harada.
Samo VS w nazwie studia ma nieść za sobą różne znaczenia. Z jednej strony to Versus, z innej też Visionary Standard, Volition Shift oraz Vanguard Spirit. Na ten moment nie wiadomo, czy nowa ekipa Harady podąży za jego korzeniami i spróbuje np. stworzyć konkurencję dla Tekkena, czy też obierze zupełnie inny kierunek rozwoju.
