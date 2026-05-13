Ojciec Tekkena zakłada nowe studio. Za projektem stoi japoński gigant

Pod koniec ubiegłego roku Katsuhiro Harada zakończył ponad 30-letnią przygodę z Tekkenem. Niemniej Japończyk bynajmniej nie znika z branży.

Zamiast tego 55-latek powołał do życia nowe studio. Które właśnie zyskało potężnego partnera.

Nowe studia ojca marki Tekken

Harada z marką Tekken związany był od samego początku, tj. od momentu wydania w 1994 roku pierwszej odsłony cyklu. I tak aż do Tekken 8 z 2024 roku. Potem japoński deweloper stworzył wraz z Bandai Namco Studios jeszcze chłodno przyjęte Shadow Labyrinth i odszedł. Dziś wiemy już, że od teraz działać będzie on na własny rachunek wraz z założonym przez siebie VS Studio. Chociaż “własny rachunek” to może lekkie nadużycie, bo studio ma stać się skonsolidowaną spółką zależną japońskiego giganta SNK, który zainwestuje w studio Harady i będzie współpracować z nim nad nowymi produkcjami.