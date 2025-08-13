Czy i kiedy powstanie Tekken Tag Tournament 3? Twórca serii: "To odległa perspektywa"

Jeśli liczyliście na trzecią odsłonę Tekken Tag, to chyb musicie jeszcze trochę poczekać. Nie zapowiada się, ale nie jest to niemożliwe.

Katsuhiro Harada, producent serii Tekken, stwierdził, że Tekken Tag Tournament 3 najprawdopodobniej nie powstanie w czasie jego kariery zawodowej. Szef serii przyznał, że rozważałby dodanie trybu tag team do głównej części gry, ale pełna odsłona spin-offu jest mało realna. Czy i kiedy powstanie Tekken Tag Tournament 3 W wywiadzie dla Destructoid, Harada został zapytany o możliwość stworzenia Tekken Tag Tournament 3 po zeszłorocznym Tekkenie 8. Przyznał, że myślał ostatnio o trybie tag i uważał, że powinien pojawić się w głównej części serii, np. w Tekkenie 9.

Harada tłumaczy, że choć tryb tag jest teraz popularny, to jednak gra w całości na nim oparta może pojawić się wtedy, gdy popularność tej funkcji spadnie: Jeśli zaczniemy teraz pracować nad Tekken Tag Tournament 3, to kiedy tryby tag przestaną być popularne, wtedy dopiero pojawi się Tag 3.

Złożoność Tekkena i łączenie przez niego wielu funkcji utrudnia najwyraźniej szybkie wydanie spin-offu. „To prawdopodobnie odległa perspektywa, jeśli w ogóle do tego dojdzie, więc prawdopodobnie nie za mojego życia zawodowego. To jest więc coś, o czym zdecyduje kolejne pokolenie” – podsumował producent. Przypomnijmy, że pierwszy Tekken Tag Tournament zadebiutował w 1999 roku jako tytuł startowy na PlayStation 2 na Zachodzie. Choć nie jest kanoniczny dla głównego wątku fabularnego, wprowadził do serii pojedynki tag team dwa na dwóch. Kontynuacja, Tekken Tag Tournament 2, ukazała się w 2011 roku na PS3, Xbox 360 i później Wii U. Pomimo uznania krytyków, sprzedała się poniżej oczekiwań Bandai Namco, a trzecia część nigdy nie powstała. Przeczytaj recenzję gry Tekken 8

