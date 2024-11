Ogromne zainteresowanie wokół Dying Light: The Beast. Gra trafiła na listę życzeń masy graczy

Dying Light: The Beast trafiło na listę życzeń milion razy

Podczas sierpniowego gamescom Opening Night Live 2024 pojawiła się zapowiedź nowej gry Techlandu. Mowa o Dying Light: The Beast, które będzie samodzielną przygodą w postapokaliptycznym Castor Woods. Jak się okazuje, tytuł nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy.

Deweloperzy przekazali bowiem za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Dying Light: The Beast trafiło już na listę życzeń milion razy. Wynik udało się osiągnąć w „mniej niż 10 tygodni” od momentu zapowiedzi gry. To oznacza, że najnowsza odsłona stała się najszybciej dodawaną do właśnie tej listy grą w historii serii. „Jesteśmy zachwyceni, widząc wasze niesamowite wsparcie i nie możemy się doczekać, aby ujawnić więcej informacji o Castor Woods w przyszłości. Bądźcie czujni!” – napisali twórcy.