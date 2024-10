Mapa w Dying Light: The Beast będzie mniejsza niż w Dying Light 2, ale „znacznie bardziej szczegółowa”

Jeśli chodzi o wpływ nowej mapy na parkour, według Smektały ten sposób przemieszczania się nadal będzie w centrum uwagi. „Parkour jest kluczowy dla serii Dying Light, więc wiedzieliśmy, że musimy go zachować” zaznaczył deweloper.

Pomysł polegał na tym, że nawet jeśli jest mniej struktur, budynków, po których można się wspinać i biegać, postanowiliśmy sprawić, by każdy z obiektów się liczył - więc prawie nie ma budynków, do których można po prostu wejść przez główne drzwi. Aby dostać się gdziekolwiek, trzeba wykorzystać zwinność głównego bohatera. Ponadto dodajemy również możliwość prowadzenia pojazdów, co pomaga podróżować między obszarami, które mają większe zagęszczenie przeszkód i możliwości parkour. Ale bez względu na formę transportu - pieszo lub samochodem - nadal jest to dynamiczny sposób przemieszczania się, który nasi fani bardzo lubią, tylko dostosowany do tego wyjątkowego środowiska.