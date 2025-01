Ograniczenie Xbox Series S nie stanowi już problemu. Baldur's Gate 3 doczekało się brakującej funkcji

Jak już wiemy od długiego czasu, wariant S konsoli Xbox Series ma za sobą kilka ograniczeń, które mogą sprawiać problemy niektórym deweloperom. Przy okazji wczorajszego udostępnienia testowej wersji ostatniego większego updatu do Baldur's Gate 3 dowiedzieliśmy się, że urządzenie dało radę spełnić oczekiwania i jego użytkownicy otrzymali dostęp do niepewnej do tej pory funkcji.

Xbox Series S - Larian Studios przezwyciężyło problem konsoli

Osoby należące do programu Xbox Insiders mają już możliwość sprawdzenia, jak w praktyce prezentuje się “finalna” wersja Baldur's Gate 3. Ku zaskoczeniu wielu fanów produkcji, nawet na Xbox Series S otrzymaliśmy możliwość rozgrywki na podzielonym ekranie, czego obecność stała pod wielkim znakiem zapytania. Deweloperzy musieli poczekać sporo czasu, ponieważ od premiery RPG-a minęło już blisko 1,5 roku, jednak ostatecznie problem został rozwiązany.