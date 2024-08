Wyciekła data premiery Dragon Age: The Veilguard. Oficjalne ogłoszenie już za rogiem

Kolejny zwiastun Dragon Age: The Veilguard zdradzi datę premiery produkcji.

W czerwcu bieżącego roku mieliśmy okazję rzucić okiem na pierwszy zwiastun Dragon Age: The Veilguard . Ubiegły miesiąc przyniósł natomiast informacje o przybliżonym terminie premiery , który przypadać ma na okres pomiędzy 1 października, a 31 grudnia 2024 roku. Choć oficjalną datę premiery poznamy dzisiaj o godzinie 18:00, do sieci trafiły informacje wyprzedzające to wydarzenie.

Dragon Age: The Veilguard – już dzisiaj poznamy datę premiery gry od BioWare

Jak zauważył serwis GamingBolt, za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazano ważną wiadomość dla oczekujących na Dragon Age: The Veilguard. Jak się bowiem okazuje, już dzisiaj – 15 sierpnia 2024 roku – o godzinie 18:00 czasu polskiego poznamy datę premiery produkcji. Według ostatniego przecieku (via Dexerto) tytuł ma natomiast zadebiutować 31 października 2024 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Zainteresowani mogą już oczekiwać na najnowszy zwiastun, który być może potwierdzi tę informację.

Ogłoszenie daty premiery Dragon Age: The Veilguard to jednak nie wszystko, na co mogą liczyć gracze w najbliższym czasie. W nadchodzących tygodniach mamy otrzymać również między innymi rozgrywkę prezentującą walkę wojowników czy Companions Week. Nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony deweloperów i przygotować sobie dzisiaj chwilę wolnego czasu o godzinie 18:00.