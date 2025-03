Oferta w środku tygodnia na Steam. Rabaty nawet do 90% na wiele gier

Na platformie Valve ruszyła kolejna edycja Ofert w środku tygodnia, w ramach której użytkownicy Steam mogą z wysokimi rabatami kupić wiele popularnych tytułów. Tym razem oferta ograniczona jest czasowo do zaledwie dwóch dni, jako że już jutro startuje wiosenna wyprzedaż. Aby skorzystać z promocji musicie się więc pośpieszyć. W tańszych cenach kupicie takie produkcje, jak Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, Ale & Tale Tavern, Little Big Workshop, Echo Point Nova, The Plucky Squire, Still Wakes the Deep, Ravenswatch, RoboCop: Rogue City, Test Drive Unlimited Solar Crown, Taxi Life: A City Driving Simulator, Blood Bowl 3, czy Styx: Master of Shadows.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Oferta w środku tygodnia na Steam – wybrane oferty: