Odbierz darmową grę zanim stanie się płatna. Promocja na Steam za chwilę się skończy

Darmowa niezależna gra już wkrótce stanie się płatna na Steam. To w ostatnich miesiącach nowy trend na platformie Valve, który teraz dosięgnął również horror Altar. Wydana pod koniec lutego bieżącego roku gra, stworzona przez dewelopera o nicku Fernino, wciąż jest rozwijana, a wraz z kolejnymi aktualizacjami, twórca stwierdził, że zacznie pobierać opłatę za swoją grę. Altar za darmo można przypisać do swojego konta jeszcze do 6 lipca. Po tym czasie gra stanie się płatna.

W związku z nadchodzącą aktualizacją i rozszerzeniem, cena gry zmieni się z darmowej na 0,99 dolara w dniu 6 lipca 2025 roku. Obecni użytkownicy zachowają swoją kopię gry bez żadnych dodatkowych opłat.

Altar już za kilka dni będzie kosztować niecałego dolarów, ale grę można przypisać do swojego konta. Zgodnie z obietnicą, produkcja pozostanie w naszej bibliotece już na zawsze.

Altar to darmowe doświadczenie grozy, które przenosi graczy w mrożącą krew w żyłach walkę z mściwym duchem. Twoim celem jest odnalezienie i zniszczenie ołtarzy wiążących ducha, zanim on wyeliminuje ciebie. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, duch uczy się z każdej rozgrywki, co sprawia, że każda sesja jest unikalna i nieprzewidywalna. Choć tryb wieloosobowy jest dostępny, obecnie nie działa poprawnie. Zostanie naprawiony w przyszłości. Proceduralnie generowana rozgrywka – Żadna rozgrywka nie wygląda tak samo.

System zachowań ducha – Duch posiada unikalne cechy sterowane przez AI. Planowane są dalsze ulepszenia w przyszłych aktualizacjach.

Nadprzyrodzone narzędzia – Obecnie dostępne są przedmioty oczyszczające, takie jak woda święcona i sól. W planach są kolejne narzędzia.

Dynamiczna atmosfera grozy – Ewoluująca oprawa wizualna i dźwiękowa potęguje napięcie.

Tryb wieloosobowy (ograniczona funkcjonalność) – Dostępny tryb kooperacyjny, jednak AI i system losowania elementów wciąż są dopracowywane.

Jeżeli jesteście chętni na przypisanie do swojego konta horroru Altar, to możecie to zrobić wchodząc na tę stronę. Kliknijcie w „Dodaj do biblioteki” i gra automatycznie zostanie przypisana do Waszego konta. Przypomnijmy, że oferta kończy się już 6 lipca.