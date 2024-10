Od teraz trudniej będzie nas zrzucić z wierzchowca w Diablo 4. Nowa aktualizacja wzmacnia też Tułaczy

Na oficjalnej stronie Blizzarda znajdziemy już opis najnowszej aktualizacji Diablo 4. Zarówno podstawowa wersja gry, jak i DLC Vessel of Hatred doczekały się masy poprawek. Deweloperzy naprawili między innymi błędy związane z afiksami, schematami hartowania, czy różnymi zadaniami. Jeśli o dodatek, zmniejszono też ilość zdrowia Varyany w trakcie zadania umożliwiającego jej pozyskanie czy poprawiono opisy Daniny w Podmieście Kurast, by były bardziej przejrzyste.

Adam Fletcher, menedżer ds. społeczności Diablo, przekazał również za pośrednictwem mediów społecznościowych informacje dotyczące kolejnych planów Blizzarda. Zgodnie z treścią ostatniego wpisu, zespół planuje w połowie sezonu wypuścić aktualizację, a wcześniej zorganizuje transmisję, w trakcie której dowiemy się więcej na temat zmian w balansie. Nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na wieści ze strony twórców.

Na zakończenie przypomnijmy, że Diablo 4: Vessel of Hatred, czyli DLC do gry, jest dostępne od 8 października na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Recenzja Diablo IV: Vessel of Hatred - nienawiść wsiąka do Sanktuarium powoli.

