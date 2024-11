Obcy: Romulus zmierza na Disney+. Jest możliwa data pojawienia się filmu na platformie

Niestety korporacja nie potwierdziła, że 21 listopada Obcy: Romulus pojawi się jednocześnie na Hulu i Disney+. Jednak poprzednie premiery studia najczęściej debiutowały na obu platformach streamingowych jednocześnie. Możliwe, że tak samo będzie i w tym przypadku. Oznaczałoby to, że Obcy: Romulus pojawi się na streamingu po 98 dniach od swojej kinowej premiery, która miała miejsce w połowie sierpnia.

Disney ogłosił świetną wiadomość dla wszystkich fanów serii Obcy. Tegoroczna odsłona podbiła kina, zarabiając świetne 350,8 mln dolarów na całym świecie, a już wkrótce trafi na platformy streamingowe należące do wytwórni. Disney ogłosił, że Obcy: Romulus trafi do biblioteki serwisu Hulu już 21 listopada. Możliwe, że tego samego dnia film pojawi się również na Disney+.

Ale nie jest to jedyny film o Obcym, który znajduje się już w produkcji. Niedawno Ridley Scott potwierdził, że pracuje nad własnym filmem z serii. O tej produkcji jednak nic obecnie nie wiadomo.

Rain Carradine (Cailee Spaeny) i jej przyszywany brat, android Andy (David Jonsson), pracują dla firmy Weyland-Yutani na jednej z górniczych planet. Młoda dziewczyna marzy o wyrwaniu się z nieprzyjaznego miejsca i udać się do najbliższego układu, gdzie mogłaby zamieszkać i każdego dnia podziwiać słońce. Jej znajomy Tyler (Archie Renaux), wraz z siostrą Kay (Isabela Merced) i kuzynem Bjornem (Spike Fearn) oraz jego dziewczyną Navarro (Aileen Wu), proponują Rain ucieczkę z planety na zniszczonym statku należącym do potężnej korporacji. Po wyruszeniu w podróż dowiadują się, że nie jest to statek, ale ogromna stacja, która zawiera komory hibernacyjne, dzięki którym uda im się uciec. Na miejscu odkrywają, że stacja została opanowana przez tajemniczą rasę krwiożerczych obcych, którzy stanowią zagrożenie dla całej ludzkości. Rain musi podjąć trudne decyzje, aby uratować siebie i resztę załogi.

Reżyserem filmu jest Fede Álvarez, znany z takich hitów, jak Nie oddychaj, remake’u Martwego zła oraz Dziewczyna w sieci pająk. W obsadzie znaleźli się: Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn oraz Aileen Wu.