Obcy: Romulus to jedna z najlepszych odsłon serii. Recenzje nie pozostawiają złudzeń

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje Obcy: Romulus, które wskazują, że mamy do czynienia z bardzo udanym filmem. Obecnie jest to jedna z najlepiej ocenianych części serii, tuż po pierwszej i drugiej części. W serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się aż 83% pozytywnych opinii z 127 recenzji. Średnia ocena wynosi 7/10. To zdecydowanie lepszy wynik od Obcy: Przymierze z 65% oraz Prometeuszem z 73%. Nieźle wygląda to także na Metacritic, gdzie średnia ocena wynosi obecnie 64/100 z 39 recenzji.

Obcy: Romulus – pierwsze recenzje

Krytycy chwalą przede wszystkim klimat, który został najlepiej odwzorowany od czasu drugiej części Obcego. Przyznają, że nie brakuje emocjonalnych momentów, gdzie zagrożenie dla głównych bohaterów jest niemal namacalne. Ksenomorf w końcu otrzymał taki film, na jaki zasłużył, a postacie są nie tylko dobrze zagrane, ale również napisane. Jednak nawet w pozytywnych opiniach padają uwagi, że historia mogłaby być lepsza. Fani mogą liczyć również na kilka niespodzianek, w tym jedną pod koniec filmu. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych recenzji.