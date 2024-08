Ogromny ksenomorf na dachu kina. Promocja Obcy: Romulus robi się coraz lepsza

Już tylko kilka dni dzieli nas od premiery Obcy: Romulus, czyli nowego filmu z serii Ridleya Scotta. Ostatnio do sieci trafiło zdjęcie zza kulis produkcji, które zaprezentowało w pełnej krasie ksenomorfa. Twórcy wykorzystali kostium oraz efekty praktyczne, aby ożywić kultowego antagonistę. Wielkie wrażenie robi nie tylko dbałość o detale i jak najwierniejsze oddanie klimatu oryginalnych dwóch części cyklu, ale również ogromna kampania marketingowa Disneya. Jakiś czas temu na ulicach Nowego Jorku pojawili się ludzie z przyczepionymi do twarzy facehuggerami. Na to odpowiedziało jedno z francuskich kin, które nawet przebiło amerykańską akcję promocyjną.

Obcy: Romulus – wielka głowa ksenomorfa na dachu francuskiego kina

Na jednym z budynków francuskich sieci kin CGR pojawiła się ogromna głowa ksenomorfa, która zwisa z dachu budynku. Co jakiś czas wydobywa się z niej para woda, ale wielkie wrażenie robi przede wszystkim skala i dbałość i szczegóły. Na nagraniu wydaje się, że Obcy został dodany za pomocą efektów specjalnych, ale nic bardziej mylnego. To rzeczywista głowa niebezpiecznego kosmity, której można się przestraszyć.