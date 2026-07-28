NVIDIA rozdaje epicką kartę GeForce RTX 5080 Founders Edition

W tym tygodniu świętujemy gorąco wyczekiwaną premierę CONTROL Resonant, oferującą path tracing oraz DLSS 4.5 z technologią Dynamic Multi Frame Generation, co ożywia surrealistyczny świat Dylana Fadena, stworzony przez Remedy jak nigdy dotąd.

NVIDIA oferuje również doładowania portfela Steam w ramach osobnego rozdania dla społeczności.

Uczestnicy muszą obserwować oficjalne konta społecznościowe GeForce firmy NVIDIA i skomentować post dotyczący CONTROL Resonant opublikowany w tym tygodniu, używając hashtagu #RTXPowersPlay.

NVIDIA już wcześniej używała modeli GeForce RTX 5090 do stworzenia kilku promocyjnych kart graficznych.

Jej niedawne rozdania przesunęły się jednak w stronę RTX 5080, włączając w to edycję CONTROL Resonant.

Firma nie wyjaśniła tej zmiany, ale być może drastycznie rosnące ceny modeli 5090 mają z tym coś wspólnego.

Pełny regulamin rozdania oraz instrukcje dotyczące dołączenia zostały opublikowane w ogłoszeniu dla społeczności NVIDIA.