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NVIDIA rozdaje epicką kartę GeForce RTX 5080 Founders Edition

Paweł Rudy
2026/07/28 19:23
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GPU inspirowane nadchodzącą grą CONTROL Resonant za darmo!

NVIDIA rozdaje niestandardową kartę GeForce RTX 5080 Founders Edition, wykorzystującą unikalne grafiki, oparte na nadchodzącej grze studia Remedy Entertainment.

Karta graficzna jest częścią trzeciego tygodnia promocji GeForce Summer Nights.

Uczestnicy muszą obserwować oficjalne konta społecznościowe GeForce firmy NVIDIA i skomentować post dotyczący CONTROL Resonant opublikowany w tym tygodniu, używając hashtagu #RTXPowersPlay.

NVIDIA rozdaje epicką kartę GeForce RTX 5080 Founders Edition

NVIDIA oferuje również doładowania portfela Steam w ramach osobnego rozdania dla społeczności.

W tym tygodniu świętujemy gorąco wyczekiwaną premierę CONTROL Resonant, oferującą path tracing oraz DLSS 4.5 z technologią Dynamic Multi Frame Generation, co ożywia surrealistyczny świat Dylana Fadena, stworzony przez Remedy jak nigdy dotąd.

GramTV przedstawia:

NVIDIA już wcześniej używała modeli GeForce RTX 5090 do stworzenia kilku promocyjnych kart graficznych.

Jej niedawne rozdania przesunęły się jednak w stronę RTX 5080, włączając w to edycję CONTROL Resonant.

Firma nie wyjaśniła tej zmiany, ale być może drastycznie rosnące ceny modeli 5090 mają z tym coś wspólnego.

Pełny regulamin rozdania oraz instrukcje dotyczące dołączenia zostały opublikowane w ogłoszeniu dla społeczności NVIDIA.

Tagi:

Tech
karta graficzna
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112