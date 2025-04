NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti zauważona w bazie danych FurMark

FurMark to dziwny wybór na wczesny wyciek wydajności, ale w rzeczywistości nie chodzi o wydajność, chodzi bardziej o testy rozpraszania ciepła.

O ile nam wiadomo, partnerzy płyt głównych NVIDIA aktywnie wysyłają próbki testowe do mediów, a w nadchodzącym tygodniu powinniśmy zobaczyć znacznie więcej przecieków.

Jedna z kart była nawet ograniczona do 61% TDP, co jest rejestrowane na poziomie 116 W. To powiedziawszy, 100% TDP wynosiłoby 190 W.

Plotki głoszą, że RTX 5060 Ti ma domyślnie 180 W, więc ta konkretna karta partnerska płyty głównej wydaje się mieć ustawiony o 10 W wyższy limit mocy.

Wynik testu FurMark GL na poziomie 10 242 punktów nie jest dużo szybszy niż RTX 4060 Ti.

W rzeczywistości jest prawie identyczny z modelem poprzedniej generacji. Powodów tego może być wiele, takich jak problemy związane ze sterownikiem lub platformą.

W każdym razie jest to znak, że coś jest już testowane, a jak już powiedzieliśmy wcześniej, w tej chwili dostarczane są próbki testowe.