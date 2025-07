Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 50 zmieniają zasady gry w laptopach

Poniższy tekst zawiera linki kierujące do oferty handlowej poza serwisem gram.pl

Nowa generacja mobilnych procesorów graficznych NVIDIA GeForce RTX 50 została zbudowana w oparciu o architekturę Blackwell, która znacząco różni się od konstrukcji Ada Lovelace wykorzystywanej w serii RTX 40. Kluczowe zmiany dotyczą sposobu przetwarzania obciążeń równoległych i rozdzielenia zasobów jednostek strumieniujących na bardziej wyspecjalizowane ścieżki wykonawcze. W rezultacie powstała struktura zoptymalizowana zarówno pod kątem klasycznych shaderów graficznych, jak i obliczeń wspomaganych przez modele neuronowe. Szczególnie istotne są nowe rdzenie Tensor piątej generacji, obsługujące precyzję FP4 i FP8, co umożliwia przeprowadzanie operacji inferencyjnych z wyjątkową sprawnością energetyczną. To z kolei otwiera drogę do pełnego wykorzystania możliwości takich technik jak DLSS 4 oraz rekonstrukcja promieni w ray tracingu w czasie rzeczywistym.

W architekturze Blackwell przebudowano również rdzenie RT, które w wersji czwartej zaprojektowano z myślą o tzw. Mega Geometry. Struktury BVH są przetwarzane z mniejszą latencją, a silniki do analizy kolizji promieni i obiektów działają z wyższą przepustowością danych. W efekcie możliwe jest śledzenie dziesiątek milionów promieni świetlnych przy zachowaniu niskich opóźnień. Laptopy, takie jak Lenovo Legion Pro 7 z kartą GeForce RTX 5080, pozwalają uruchamiać gry z pełnym path tracingiem przy rozdzielczościach 1440p i wyższym, z zachowaniem płynności zbliżonej do 60 FPS dzięki wsparciu DLSS.

DLSS 4

Technologia Deep Learning Super Sampling w wersji czwartej stanowi wyraźny postęp względem dotychczasowych metod rekonstrukcji obrazu. W DLSS 4 zastosowano model predykcyjny działający w oparciu o wiele ramek, tzw. Multi Frame Generation, w którym dane z poprzednich klatek i spodziewanych stanów przyszłych wykorzystywane są do wygenerowania syntetycznych ramek. Dzięki temu GPU nie musi renderować każdej klatki osobno, co przekłada się na mniejsze zużycie mocy i wyższy framerate. Ten sposób rekonstrukcji obrazu sprawdza się szczególnie dobrze przy ekranach o wysokim odświeżaniu, takich jak 240 Hz w ASUS ROG Strix G18, gdzie fizycznie renderowanych jest np. 120 klatek, a pozostałe są rekonstruowane przez AIz dokładnością poniżej jednej milisekundy.

Z kolei funkcja Ray Reconstruction eliminuje konieczność stosowania klasycznych filtrów wygładzających promienie, takich jak denoisery o stałym zakresie. W ich miejsce wchodzi adaptacyjna sieć neuronowa, która dynamicznie rekonstruuje promienie odbite i załamane w zależności od geometrii sceny i materiałów. To podejście eliminuje artefakty przy zmianie punktu widzenia i pozwala na zachowanie ciągłości luminancji w dynamicznych scenach, takich jak deszcz w nocy czy efekty wolumetryczne. Gry obsługujące path tracing, jak DOOM: The Dark Ages, dzięki temu rozwiązaniu oferują obraz o kinowej jakości przy czasie renderowania poniżej 15 ms na klatkę.

Max-Q - cicho, oszczędnie i wydajnie

Pakiet technologii Max-Q, w obecnym wydaniu określany jako Blackwell Max-Q, obejmuje zbiór funkcji wykorzystujących dane telemetryczne i modele predykcyjne do optymalizacji zarządzania zasobami komputera przenośnego. Poprzez analizę temperatur, profili obciążenia i parametrów zasilania, karta graficzna jest w stanie podejmować decyzje dotyczące alokacji energii, trybów pracy jednostek wykonawczych i charakterystyki chłodzenia.

Funkcja Dynamic Boost oparta o AI steruje podziałem mocy pomiędzy rdzeniami GPU, pamięcią oraz procesorem głównym, umożliwiając osiąganie najwyższej wydajności przy zadanym limicie energetycznym. Dzięki Battery Boost system ustala dynamicznie balans między jakością obrazu, poborem mocy i częstotliwością generowanych klatek, dzięki czemu urządzenie takie jak MSI Titan 18 HX AI może pracować z wydajnością zbliżoną do desktopa nawet bez aktywnego zasilania sieciowego.

Algorytmy Whisper Mode pozwalają na utrzymanie hałasu wentylatorów na poziomie akustycznym nieprzekraczającym 30 dBA, nawet przy średnich obciążeniach graficznych. Jednocześnie funkcje takie jak Accelerated Frequency Switching oraz Advanced Power Gating umożliwiają płynne zarządzanie taktowaniami i przełączaniem stanów aktywnych jednostek GPU, co skutkuje mniejszymi skokami temperatury i niższym poborem prądu. W laptopach takich jak Gigabyte Aorus Master 16 BXH możliwe jest utrzymanie stałej wydajności przez długie sesje renderingu lub gry, przy temperaturach GPU poniżej 85°C.

Ray tracing, path tracing i enkodery NVENC

Wraz z kartami GeForce RTX serii 50 użytkownicy laptopów zyskują dostęp do najnowszych metod renderowania obrazu. Path tracing stał się wykonalny w czasie rzeczywistym dzięki zastosowaniu czwartej generacji rdzeni RT i piątej generacji rdzeni Tensor. Obie te jednostki są w stanie współdziałać w sposób synchroniczny, dzieląc obciążenia tak, aby część rekonstrukcji sceny wykonywana była przez modele AI, a część przez klasyczne shadery. Gry takie jak Cyberpunk 2077, Alan Wake II, czy nowy Indiana Jones wykorzystujące tę technikę pokazują, że przy rozdzielczościach 1440p możliwe jest uzyskanie pełnej symulacji oświetlenia globalnego w mniej niż 20 ms – wartości jeszcze niedawno zarezerwowane dla środowisk offline.