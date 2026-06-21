Nowych aktualizacji do Nightreign nie widać na horyzoncie, więc fani stworzyli własną grę opartą na Elden Ringu

Revenant Run przenosi jedną z bohaterek do zupełnie innego gatunku.

Po zakończeniu wsparcia dla dodatku Forsaken Hollows społeczność Elden Ring Nightreign zaczęła szukać własnych sposobów na podtrzymanie zainteresowania grą. Efektem jest Revenant Run, niewielki projekt fanowski, który zamienia mroczny świat Nightreign w klasycznego endless runnera. Reddit Elden Ring Nightreign otrzymał nietypową grę fanowską Za projekt odpowiadają animator Keith Garces oraz programista Spagato. Pierwszy z nich zdobył popularność dzięki humorystycznym filmom inspirowanym Nightreign, a teraz wspólnie stworzyli prostą, ale pomysłową produkcję udostępnioną na platformie Itch.io. Główną bohaterką gry została Revenant, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci Nightreign. Bohaterka biegnie przed siebie, eliminuje przeciwników, zbiera runy oraz rozwija swoją postać, jednocześnie omijając przeszkody pojawiające się na trasie.

Twórcy przygotowali również wiele odniesień do oryginalnej gry. Wśród przeciwników pojawiają się znajome potwory oraz przeciwnicy inspirowani Nightreign, a sama Revenant korzysta z ogromnego miecza, który stał się jednym z popularniejszych żartów w społeczności. Revenant Run powstało jako forma podziękowania dla fanów Nightreign i osób śledzących ich wcześniejsze materiały. Projekt ma przede wszystkim być zaznaczeniem kreatywności społeczności, która mimo braku nowych zapowiedzi od FromSoftware nadal aktywnie rozwija własne pomysły związane z grą.

GramTV przedstawia:

Obecnie studio nie zapowiedziało kolejnych dużych aktualizacji do Nightreign po premierze dodatku Forsaken Hollows. To sprawia, że właśnie takie inicjatywy fanów pomagają utrzymać zainteresowanie produkcją. Niewielki projekt inspirowany Elden Ring Nightreign może nie zastąpi nowej zawartości, ale udowadnia, że gracze nadal chcą wracać do tego świata nawet w zupełnie innych gatunkach.