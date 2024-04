Nowy zwiastun Stellar Blade. Główna bohaterka w centrum uwagi

Do sieci trafił już najnowszy zwiastun Stellar Blade. Tym razem twórcy skoncentrowali się na zaprezentowaniu głównej bohaterki, Eve. Krótki materiał wypełniony akcją znajdziecie na dole wiadomości.

Przyszłość ludzkości stanęła na krawędzi. Spustoszona przez dziwne, potężne stworzenia Ziemia stała się pustkowiem, a to, co pozostało ze zdziesiątkowanej rasy ludzkiej, uciekło do Kolonii w przestrzeni kosmicznej. Po podróży z Kolonii EVE przybywa na opustoszałe pozostałości naszej planety z jasną misją: ocalić ludzkość i odbić Ziemię z rąk Naytiba – złowrogiej siły, która doprowadziła do jej zniszczenia. – głosi opis Stellar Blade w PlayStation Store.