Nowy zwiastun Sea of Thieves prezentuje pirackie atrakcje nadchodzące w kolejnym sezonie

Jak informowaliśmy w połowie czerwca bieżącego roku, Sea of Thieves cieszyło się dużą popularnością na PlayStation 5 w maju . Gra była najczęściej pobieranym tytułem na konsolach Sony zarówno w UE, jak i w Ameryce Północnej. Teraz deweloperzy postanowili zaprezentować atrakcje zmierzające do pirackiego tytułu w ramach 13. sezonu rozgrywek.

Sea of Thieves z prezentacją atrakcji kolejnego sezonu

Twórcy Sea of Thieves podzielili nowym materiałem przedstawiającym atrakcje zmierzające do gry w ramach 13. sezonu. Do pirackiego tytułu powróci między innymi Kapitan Flameheart, a specjalny event z udziałem statku The Burning Blade pozwoli graczom stawić czoła jego załodze. Nie zabraknie również nowych lokacji, obozów obsydianowych szkieletów, które zabiorą zainteresowanych pod powierzchnię i zaoferują możliwość odkrycia tajemnic starożytnych świątyń.

Gracze mogą również liczyć na nowe nagrody do odblokowania, przedmioty czy dekoracje. Udostępniony przez twórców materiał znajduje się na dole wiadomości. Nowy sezon wystartuje natomiast 25 lipca 2024 roku.