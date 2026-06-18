Nowy zwiastun przesądził sprawę. Spider-Man najwyraźniej będzie największym hitem tego lata

Nowy materiał błyskawicznie przyciągnął uwagę fanów, a wszystko wskazuje na to, że Peter Parker ponownie podbije kina.

Do sieci trafił nowy zwiastun Spider-Man: Całkiem nowy dzień, a zainteresowanie filmem od pierwszych minut jest ogromne. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut od publikacji materiał zgromadził miliony wyświetleń na YouTube, potwierdzając, że Człowiek-Pająk pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci współczesnego kina superbohaterskiego. Powtórzyła się zatem sytuacja, jaka miała miejsce przy publikacji pierwszej zapowiedzi – tam także padły rekordy wyświetleń. Spider-Man: Całkiem nowy dzień – wszystko wskazuje na to, że to będzie największy hit tego lata Premiera zwiastuna nastąpiła dzień po głośnej wypowiedzi Toma Hollanda, który stwierdził, że nowy film jest „najlepszym filmem o Spider-Manie, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy”. Czy aktor ma rację, przekonamy się dopiero za kilka tygodni, ale pierwsze reakcje fanów są bardzo entuzjastyczne.

Nowa odsłona będzie bezpośrednio rozwijać wydarzenia z Spider-Man: Bez drogi do domu, które w 2021 roku okazało się jednym z największych kinowych fenomenów ostatnich lat. Film zarobił na świecie ponad 1,9 miliarda dolarów, stając się największym sukcesem w historii ekranowych przygód Petera Parkera. Wiele wskazuje na to, że także Całkiem nowy dzień może osiągnąć imponujące wyniki. Sprzedaż biletów ruszyła już w niektórych krajach, a analitycy przewidują bardzo mocne otwarcie. Nie brakuje głosów, że produkcja ma realną szansę przekroczyć granicę miliarda dolarów wpływów.

GramTV przedstawia:

W roli Petera Parkera ponownie zobaczymy Toma Hollanda. Na ekran wrócą również Zendaya, Jacob Batalon, Michael Mando oraz J.K. Simmons. W obsadzie znaleźli się także Mark Ruffalo jako Hulk oraz Jon Bernthal, który po raz kolejny wcieli się w Punishera. W filmie wystąpią ponadto Sadie Sink i Tramell Tillman. Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, twórca filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. To zatem pierwsza odsłona przygód Spider-Mana w MCU, która nie została wyreżyserowana przez Jona Wattsa. Nowy Spider-Man trafi do kin 31 lipca 2026 roku. Jeśli zainteresowanie zwiastunem jest jakąkolwiek wskazówką, Marvel i Sony mogą szykować jeden z największych hitów przyszłorocznego sezonu kinowego.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









