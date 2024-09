Wkrótce premiera Dragon Ball: Sparking! ZERO. Poznaliśmy wymagania sprzętowe

Na karcie Dragon Ball: Sparking! ZERO na Steam znaleźć można zarówno minimalne, jak i rekomendowane konfiguracje. Ujawnione przez Bandai Namco nie są zbyt wymagające i większość użytkowników komputerów osobistych raczej nie powinna mieć problemów z uruchomieniem wspomnianej produkcji i komfortową rozgrywką . Rzućcie okiem i sprawdźcie sami.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć prezentację postaci dostępnych w Dragon Ball: Sparking! ZERO . Premiera wspomnianej produkcji zbliża się natomiast wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiły się również wymagania sprzętowe nadchodzącej produkcji studia Spike Chunsoft.

Dragon Ball: Sparking! ZERO – minimalne wymagania sprzętowe:

Dragon Ball: Sparking! ZERO – zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny : Windows 10 lub Windows 11;

: Windows 10 lub Windows 11; Procesor : Intel Core i7-9700K lub AMD Ryzen 5 3600;

: Intel Core i7-9700K lub AMD Ryzen 5 3600; Pamięć RAM : 16 GB;

: 16 GB; Karta graficzna : Nvidia GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX Vega 64;

: Nvidia GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX Vega 64; DirectX : Wersja 12;

: Wersja 12; Wolne miejsce na dysku twardym : 29 GB;

: 29 GB; Dodatkowe uwagi: Szacowana wydajność – 1080p i 60 FPS przy ustawieniach graficznych „High”.

Na koniec warto przypomnieć, że Dragon Ball: Sparking! ZERO zmierza nie tylko na PC, ale także na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 11 października 2024 roku. Zainteresowanych wspomnianą produkcję zapraszamy również do lektury: Grałem w Dragon Ball: Sparking! ZERO i... przypomniały mi się stare, dobre czasy.