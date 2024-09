Dragon Ball: Sparking! ZERO z kolejnym zwiastunem. Nowi wojownicy i tryby gry

Bandai Namco ujawnia kolejną grupę wojowników oraz dwa tryby rozgrywki w najnowszym zwiastunie do Dragon Ball: Sparking! ZERO, który zadebiutuje już w październiku.

Gra Dragon Ball: Sparking! ZERO będzie zawierać imponującą liczbę 182 postaci, co czyni ją najbardziej rozbudowaną odsłoną serii. Nowy zwiastun prezentuje wojowników z różnych sag i filmów, w tym postacie z DRAGON BALL SUPER oraz klasycznych filmów takich jak Broly – The Legendary Super Saiyan czy Fusion Reborn.

Dragon Ball: Sparking! ZERO – największa lista postaci w historii serii Budokai Tenkaichi

Nowi wojownicy to między innymi: