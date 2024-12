Nowy wydawca Shenmue 3 pyta się fanów o przyszłe porty gry. ININ Games ujawniło zapowiadane ogłoszeni

W listopadzie dowiedzieliśmy się o przejęciu praw do Shenmue 3 należących wcześniej do Deep Silver przez ININ Games. Wtedy firma poinformowała o nadchodzących w przyszłości ogłoszeniach dotyczących tego tematu. Po dłuższym czasie ujawniono ankietę, w której fani lub osoby znające markę mogą odpowiedzieć na pytania mające zdecydować o przyszłych działaniach firmy.

Shenmue 3 - zobaczymy kolejne prace nad projektem?

Shenmue 3 jest obecnie dostępne jedynie na PC oraz PlayStation 4, lecz z okazji nabycia praw do marki nowi twórcy planują znów wzbudzić zainteresowanie graczy. Jedną z decyzji, która ma temu pomóc będzie udostępnienie produkcji na kolejnych platformach, jednak ze względu na chęć dopasowania się do społeczności to właśnie fani mogą zdecydować o nowym wydaniu. W ankiecie dostępnej na Twitterze/X możemy odpowiedzieć na kilka pytań z tym związanych.

