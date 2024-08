Star Wars: Skeleton Crew w pierwszym zwiastunie. To będą zupełnie inne Gwiezdne wojny

Rozpoczęło się D23, czyli wielkie święto dla wszystkich fanów produkcji Disneya. Na specjalnym pokazie wytwórnia zaprezentowała swoje nadchodzące hity, nie tylko aktorskich i animowanych filmów od studiów Disneya, ale również nowości Marvela i Lucasfilm. Jedną z pierwszych zaprezentowanych pozycji było Star Wars: Skeleton Crew, czyli nadchodzący serial ze świata Gwiezdnych wojen. Projekt rozwijany był przez kilka lat i niedawno doczekał się pierwszych zdjęć oraz ogłoszenia daty premiery. Teraz studio gotowe było zaprezentować zwiastun, który pokazuje nową historię osadzoną w odległej galaktyce.

Star Wars: Skeleton Crew – pierwszy zwiastun i plakat

Tym razem będzie to serial wyraźnie skierowany do młodszej widowni. Historia ma czerpać z przygodowych klasyków lat 80., takich jak Goonies, czy E.T. Jak wyjaśnił Dave Filoni, jeden z producentów, również starsi widzowie będą mieli czego w Star Wars: Skeleton Crew szukać. Oprócz licznych odniesień do starej trylogii, również opowieść miała zostać skonstruowana tak, aby dobrze bawili się widzowie w każdym wieku.