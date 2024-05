Nowy serial Netflixa wielkim hitem. To druga najpopularniejsza produkcja tego roku

Każdego tygodnia na Netflixie pojawia się sporo nowych filmów i seriali, które przechodzą bez większego echa. Niektóre z nich jednak znajdują zainteresowanie widzów i tak też stało się z Reniferkiem. Brytyjski serial zadebiutował na platformie 11 kwietnia i początkowo wydawało się, że będzie to kolejny tytuł, który nie ma szans na wielki sukces. Nic jednak bardziej mylnego i Reniferek zaczął zyskiwać coraz większą popularność i już w pierwszym pełnym tygodniu serial zaliczył 13,3 mln wyświetleń, co pozwoliło produkcji na zajęcie pierwszego miejsca wśród seriali Netflixa. Jednak serial w trzecim tygodniu obecności na liście zaskoczył jeszcze bardziej.

Reniferek wielkim hitem Netflixa

Od 22 do 28 kwietnia Reniferek zaliczył spory wzrost oglądalności i w tym czasie serial odtworzono 22 mln razy. Produkcja zmiażdżyła konkurencję i nawet premierowi Martwi detektywi, którzy należą do tego samego uniwersum co Sandman, nie mogli liczyć na zbyt dużą uwagę widzów i zajęli dopiero drugie miejsce na liście z wynikiem 3,1 mln wyświetleń.