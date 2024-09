Nowy Rocky powstaje. Sylvester Stallone pracuje nad prequelem i porównuje go do klasyka Disneya

W najnowszym wywiadzie w podcaście Inspire Me aktor zdradził, na jakich elementach skupi się cała historia. Porównał również nową historię o Rockym do jednej z klasycznych animacji Disneya, czyli Zakochanego kundla.

To historia bardzo bliska mojemu sercu. Napisałem kilka stron, a reszta właściwie pisze się sama. Jest tu 15-letnia Adrienne, Rocky mający 17 lat i Paulie przeprowadzający się do nowej dzielnicy. To prawie jak Zakochany kundel, tylko z prawdziwymi ludźmi.

Projekt jednak ma jedną dużą przeszkodę na drodze do pokonania. Stallone nie posiada praw do franczyzy, które należą do producenta Irwina Winklera, z którym aktor obecnie jest skonfliktowany. To właśnie z tego powodu Stallone nie wrócił do roli Rocky’ego w Creed 3. Jeśli panowie dojdą do porozumienia i projektem zainteresuje się któraś platforma streamingowa lub stacja telewizja, wtedy szansę na powstanie prequela urosną. Spekuluje się, że Sylvester Stallone mógłby nawet wyreżyserować serial.