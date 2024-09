Nowy Nosferatu będzie "czystym złem"? Aktor ujawnia, jak w roli wampira wypada Bill Skarsgård

On jest przerażający, to nie Bill. To jest to, co jest w tym tak niepokojące. Daje naprawdę transformacyjny występ, w którym nie ma nic z Billa, a to jest przerażające i onieśmielające. Jego głos, jego fizyczność, mam na myśli charakter, który ma, to naprawdę wspaniała postać i wykonał piękną pracę nad nią.

Film reżyserowany przez Roberta Eggersa (Wiking), będzie nową, kolejną już wersją klasycznego niemego horroru z 1922 roku. Skarsgård, znany ze swoich niezwykle ekspresyjnych, charakterystycznych ról (To, Kruk), tym razem wcieli się w wampira, którego obsesja na punkcie młodej kobiety, granej przez Lily-Rose Depp, prowadzi do horroru.