Krytyce mieszają z błotem nowego Kruka. "Wielki niewypał"

Do sieci trafiły pierwsze recenzję nowej, filmowej wersji Kruka. Niestety, nie są one optymistyczne.

Do kin trafił remake Kruka (lub właściwie nowa adaptacja komiksu), w którym główną rolę zagrał znany z horroru To Bill Skarsgård. Za reżyserię nowej wersji odpowiadał Rupert Sanders, znany z takich filmów jak Królewna Śnieżka i Łowca oraz aktorskiej wersji Ghost in the Shell. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje filmu i niestety nie są one przychylne widowisku.

Nowy Kruk to wielki niewypał

Obecnie na portalu Rotten Tomatoes zebrano około 40 recenzji filmu, a zaledwie 22% z nich jest pozytywnych. Krytycy zwracają uwagę, że na przesadną estetyzacją widowiska, czyli coś, co było już widoczne na poziomie zwiastuna. W oczach krytyków to także film jest stylowy, ale bardzo łatwy do zapomnienia i nudny, ze scenariuszowymi problemami. Pojawiają się nawet głosy, porównujące remake do Johna Wicka, przypominając trochę jego nieudaną, gotycką wersję. Film generalnie rzecz ujmując nie czerpie z komiksowego pierwowzoru tego, co w nim najlepsze.