Prequel Piątek trzynastego z pierwszą gwiazdą. Aktorka Marvela zagra matkę Jasona

Długo kazano nam czekać na pierwsze szczegóły Crystal Lake, czyli serialowego prequela Piątku trzynastego. Chociaż pełnoprawny film z kultowym Jasonem Voorhees na razie nie powstaje, to fani serii będą mogli zadowolić się poznaniem młodzieńczych lat jednego z najsłynniejszych zabójców. Produkcja powstaje dla platformy Peacock, która ogłosiła, że pierwszą gwiazdą widowiska została Linda Cardellini.

Warto przypomnieć, że w pierwszej części Piątku trzynastego dowiedzieliśmy się, że Jason utonął w jeziorze Crystal i co popchnęło jego matkę do popełniania okrutnych zbrodni na opiekunach obozu, których obwiniła za tragedię. W serialu zobaczymy, jak doszło do tego makabrycznego zdarzenia.