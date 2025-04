Nowy Koszmar minionego lata w pierwszym zwiastunie. Powracają gwiazdy oryginału

Sony Pictures podzieliło się pierwszym zwiastunem I Know What You Did Last Summer, czyli nowej części serii zapoczątkowanej przez Koszmar minionego lata z 1997 roku. Kultowy slasher doczekał się kontynuacji Koszmar następnego lata już rok później, a w 2006 roku powstał reboot Koszmar kolejnego lata. Od tego czasu fani mogli liczyć tylko na serialową adaptację zatytułowaną Koszmar minionego lata, która została skasowana po pierwszym sezonie. I Know What You Did Last Summer ma sprawić, że seria zostanie z nami na dłużej, nie tylko ze względu na nowych bohaterów, ale przede wszystkim powrotu uwielbianych przez fanów postaci. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Piątka przyjaciół, którzy nieumyślnie doprowadzają do wypadku samochodowego, postanawiają zataić swój udział i obiecują sobie zachować milczenie, żeby uniknąć konsekwencji. Ale rok później przeszłość się o nich upomina i muszą stawić czoła przerażającej prawdzie: ktoś wie, co zrobili minionego lata i planuje krwawą zemstę. Prześladowani przez mordercę przyjaciele odkrywają, że wydarzyło się to już wcześniej i zwracają się o pomoc do dwójki osób, które przetrwały masakrę w Southport w 1997 roku – brzmi oficjalny opis fabuły.