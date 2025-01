Nowy kontroler Xbox przypomina ten do PlayStation 5. Zaskoczeni?

Firma Hyperkin, znana z tworzenia akcesoriów gamingowych, zaprezentowała nowy kontroler pn. Competitor dla konsol Xbox Series X/S, Xbox One oraz PC. Co ciekawe, jego design inspirowany jest popularnym DualSense z PlayStation 5. Czy to ukłon w stronę konkurencji?

Nowy kontroler Xbox przypomina ten do PlayStation 5

Najważniejszą zmianą symetryczny układ drążków w stylu PS5. Joysticki i spusty posiadają technologię Halla. W centrum umieszczony został przycisk Xbox. Competitor, ogłoszony na targach CES, łączy cechy obu konsol – estetykę i ergonomię kontrolera DualSense z funkcjonalnością Xboxa. Wywołało to jednak falę komentarzy wśród graczy.