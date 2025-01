Zobaczymy Xboxa nowej generacji w 2026 roku? Poznaliśmy nazwę następnej konsoli

W sieci pojawiły się kolejne informacje o nadchodzącej konsoli nowej generacji. Według przecieków już w 2026 roku mamy doczekać się premiery Xbox Prime. Wiele osób zainteresowanych tematem zaczęło również spekulować na temat potencjalnej daty zapowiedzi następcy Xbox Series X/S.

Xbox Prime - nowe szczegóły dotyczące konsoli nadchodzącej generacji

Pierwsze wieści zostały udostępnione przez użytkownika TheGhostOfHope na Twitterze/X, który ma za sobą dość długą historię dzielenia się przeciekami dotyczącymi Call of Duty. Oznacza to prawdopodobnie, że Hope dotarł do informacji przez źródła związane z Activision, które od jakiegoś czasu znajduje się pod władzami Microsoftu. Dowiedzieliśmy się, że “Xbox Prime” może być jedynie kodową nazwą projektu, lecz na potwierdzenie tego musimy poczekać prawdopodobnie do oficjalnej zapowiedzi.

Wczytywanie ramki mediów.