Nowy film twórcy Doctora Strange’a to fantastyczne love story? Zobacz zwiastun The Gorge

14 lutego 2025 roku na platformie Apple TV+ zadebiutuje nowy film Scotta Derricksona pt. The Gorge. Produkcja z Anyą Taylor-Joy (Furiosa: Saga Mad Max) i Milesem Tellerem (Top Gun: Marverick) w rolach głównych to mieszanka science fiction i romansu. Film opowiada historię dwóch żołnierzy strzegących przeciwnych stron tajemniczego wąwozu. Towarzyszy im Sigourney Weaver (seria Obcy).

Nowy film twórcy Doctora Strange’a. Jest już zwiastun

Projekt, który początkowo wydawał się mieć potencjał na kinowy przebój, zmierza bezpośrednio do streamingu, co wywołało falę spekulacji. Bardzo możliwe, że producenci nie są zadowoleni z ostatecznego rezultatu. Decyzję tę ogłoszono niespełna dwa miesiące przed premierą, co sugeruje, że produkcja zmagała się z problemami.