Nowy film Disneya największą porażką od dwóch dekad. Co dzieje się ze studiem?

Już jutro na ekranach kin pojawi się Życzenie, czyli kolejny animowany film Disneya. Dla wytwórni miała być to wyjątkowa produkcja, która uczci 100-lecie studia. Wygląda jednak na to, że Disney nie ma w tym przypadku czego świętować i pierwsze recenzje wskazują, że nie mamy do czynienia z udanych filmem.

Życzenie kolejną nieudaną produkcją Disneya?

W serwisie Rotten Tomatoes Życzenie ma jedynie 55% pozytywnych opinii z 60 recenzji. Średnia ocena wynosi 6,1/10. Nawet krytykowany ubiegłoroczny Dziwny świat ma 72% pozytywnych recenzji.