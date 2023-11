Marvels z największym spadkiem wpływów w historii MCU. Igrzyska śmierci zaliczają wtopę

Marvels może poszczycić się kolejnych niechlubnym rekordem w historii MCU. W drugi weekend film zarobił marne 10,2 mln dolarów, co oznacza spadek wpływów o niecałe 78%. Jest to niepodważalnie najgorszy wynik dla filmów Marvela, który do tej pory należał do Ant-Man i Osa: Kwantomania. Tamten film jednak w drugi weekend stracił „tylko” 69,9%.

Marvels i nowe Igrzyska śmierci nie podbiły kin w Ameryce

Najnowsza produkcja Marvela zapisze się w historii również pod względem największego spadku w drugi weekend dla wszystkich superbohaterskich filmów. Dotychczasowy rekord należał do Morbiusa z wynikiem 73,8%. Marvels trafi na 27. pozycję w rankingu filmów, które straciły najwięcej w drugi weekend w amerykańskich kinach.