Nowy bohater Marvela ze zmienionym kolorem skóry? Studio szuka aktora bez względu na rasę

Marvel chce dać szansę aktorom o każdym kolorze skóry, nie ograniczając się wyłącznie do białej w przypadku tej postaci.

Studio już planuje kolejną sagę MCU, która rozpocznie się po premierze Avengers: Secret Wars. Jednym z pierwszych nowych bohaterów, którzy zostaną wprowadzeni do uniwersum będzie Nova, czyli popularny superbohater, znany również jako Richard Rider. W komiksach zadebiutował w 1976 roku, walcząc m.in. z Annihilusem, czyli potężnym złoczyńcą ze Strefy Negatywnej, który ma zostać kluczowym przeciwnikiem w nowej sadze MCU. Według niedawnych doniesień scenariusz do serialu dopiero powstaje, ale już teraz trwają castingi do głównej roli. Fani tej postaci mogą być zaskoczeni, że Marvel bierze pod uwagę nie tylko aktorów o jasnym kolorze skóry.

Nova nie będzie białym bohaterem w MCU?

Jak podał scooper Daniel Richtrman studio prowadzi otwarty casting do roli Ridera. Studio nie zakłada, że bohater musi być biały i w castingu mogą wziąć również aktorzy o innym kolorze skóry i pochodzeniu. Obecnie nie wiadomo, kto mógłby zagrać tę postać, ale Marvel znacząco poszerzył sobie wybór tą decyzją.