Nowy aktor zwiąże się z rolą Jamesa Bonda na co najmniej 10 lat

Nowy film o Agencie 007 to kwestia kilku lat. Producenci rozpoczęli już poszukiwania nowego aktora i jakiś czas temu poznaliśmy kryteria, które musi spełnić nowy odtwórca roli Jamesa Bonda. Twórcy szukają aktora ledwo po trzydziestce, co eliminuje wielu potencjalnych kandydatów, w tym Toma Hardy’ego oraz Henry’ego Cavilla. Teraz Barbara Broccoli i Michael G. Wilson w rozmowie z Variety ujawnili, że aktor zostanie zobowiązany do grania Agenta 007 przez co najmniej dziesięć lat.

Będzie kilka lat przerwy, a kiedy obsadzimy nowego Bonda, to będzie to zobowiązanie na 10-12 lat. Więc potencjalni kandydaci prawdopodobnie myślą: „Czy naprawdę tego chcę?”. Nie każdy chce to zrobić. Wystarczająco trudno było sprawić, aby Daniel Craig wcielał się w Bonda przez tyle lat.