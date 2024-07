Film dla fanów adrenaliny i motocykli. KJ Apa w roli głównej w nowym widowisku Amazon Prime. Zwiastun One Fast Move

Fani sportów motorowych mają ostatnio obfitość propozycji. Na Netflixie można znaleźć znakomity serial o F1, Apple TV+ szykuje własny film o tej tematyce, a Amazon wychodzi z propozycją o wyścigowych motocyklach.

Prime Video pokazało oficjalny zwiastun dramatu, koncentrującego się na wyścigach motocyklowych zatytułowanego One Fast Movie, którego premiera planowana jest na sierpień tego roku.

One Fast Move od Amazon Prime Video na pierwszym zwiastunie

Wes Neal (KJ Apa), chłopak z pasją do szybkości, zostaje wyrzucony z wojska za wyścigi motocyklowe. Nie mając dokąd pójść i pragnąc zostać profesjonalistą, szuka swojego ojca, Deana Millera (Eric Dane), byłego mistrza wyścigów motocyklowych, z którym był w separacji, aby został jego trenerem. Wes dostaje pracę w sklepie motocyklowym należącym do dawnego mentora Deana, Abela (Edward James Olmos) i poznaje lokalną kelnerkę (Maia Reficco), w której się zakochuje. Gdy rozpoczyna treningi z ojcem, na jego starych bliznach powstają nowe rany, a Dean wywiera ogromną presję na syna, aby był najlepszy, co nadwyręża wszystkie inne relacje w życiu Wesa. Wes musi teraz sam zdecydować, czego chce dla swojej przyszłości i ostatecznie co warto stracić, aby odnieść wielkie zwycięstwo na torze.