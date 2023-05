Nowe zdjęcia z Kapitana Ameryki 4. Falcon również otrzymał odświeżony kostium

Produkcja Captain America: New World Order wciąż trwa. Niedawno do sieci trafiły kolejne zdjęcia z planu, na których mogliśmy zobaczyć nowy kostium Kapitana Ameryki, który różni się od tego z serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Jak wiemy z produkcji na Disney+, nowym Falconem został Joaquin Torres, grany przez Danny’ego Ramireza. Na poniższym zdjęciu możemy zobaczyć, że bohater także otrzyma nowy strój, który kolorystycznie będzie podobny do tego z komiksów.