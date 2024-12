Nowe Opowieści z Narnii wciąż powstają. Kiedy film trafi do kin?

Będzie to jedna z niewielu produkcji Netflixa, która ma otrzymać kilkutygodniowe okno kinowej premiery.

Niedawno doszło do małego zamieszania w związku z Opowieściami z Narnii, które tworzone są przez Gretę Gerwig. Reżyserka miała zerwać umowę z Netflixem na realizację dwóch powieści autorstwa C.S. Lewisa, z powodu braku ugody, aby film był pokazywany w salach IMAX. Najwyraźniej platforma jest pewna rozwiązania problemu i Gerwig wciąż ma pracować nad ekranizacją jednej z najpopularniejszych serii fantasy. Netflix już nawet wyznaczył potencjalny termin premiery, kiedy to Opowieści z Narnii będą musiały rywalizować z naprawdę głośnymi tytułami.

Opowieści z Narnii zadebiutują w kinach i na Netflix w grudniu 2026 roku?

Platforma chce wypuścić film do kin w grudniu 2026 roku. Przed świętami swoje premiery będą również mieć Diuna 3 od Denisa Villeneuve’a, Epoka Lodowcowa 6 oraz Jumanji 3 z Dwaynem Johnsonem oraz Jackiem Blackiem. Warto wspomnieć, że dwie poprzednie części Jumanji stały się niespodziewanymi hitami w kinach, a film będzie celował w podobną grupę odbiorców co Opowieści z Narnii. Może więc dojść do ciekawego pojedynku między obiema produkcjami.