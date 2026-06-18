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Nowe informacje o wznowieniu Prison Break mogą zaskoczyć fanów popularnej serii. To nie będzie kopiowanie oryginału

Jakub Piwoński
2026/06/18 12:30
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Nowy Prison Break wraca w znacznie mroczniejszej odsłonie.

Powstający dla platformy Hulu reboot Prison Break ma wyraźnie odróżniać się od kultowego serialu emitowanego w latach 2005–2009. Tak przynajmniej wynika ze słów Lukasa Gage'a, jednego z aktorów zaangażowanych w projekt.

Prison Break
Prison Break

Nowy Prison Break zaskoczy fanów

Co warte podkreślenia, serial rozgrywa się w tym samym uniwersum co oryginał, ale opowie zupełnie nową historię i przedstawi nowych bohaterów. Gage przekonuje, że twórcy nie chcą odtwarzać sukcesu Michaela Scofielda i Lincolna Burrowsa, lecz zaproponować świeże spojrzenie na markę.

To mroczne, brutalne i momentami przerażające. Oddajemy hołd oryginalnej serii, ale jest to całkowicie nowe podejście – powiedział aktor.

Według Gage'a istotne znaczenie ma również fakt, że serial powstaje dla Hulu, a nie dla telewizji Fox. Dzięki temu twórcy mogą pozwolić sobie na znacznie bardziej bezkompromisową narrację i mocniejsze sceny. W nowym Prison Break Lukas Gage wcieli się w ambitnego polityka rozpoczynającego walkę o miejsce w Kongresie. W obsadzie znaleźli się również Emily Browning oraz Drake Rodger.

GramTV przedstawia:

Za scenariusz odpowiada Elgin James, który pełni także funkcję producenta wykonawczego. Nad projektem czuwa również twórca oryginalnego serialu, Paul Scheuring, co może uspokoić fanów obawiających się całkowitego odejścia od korzeni serii.

Na razie nie ujawniono daty premiery produkcji. Wszystko wskazuje jednak na to, że nowy Prison Break ma być bardziej współczesny, brutalniejszy i znacznie mniej telewizyjny niż serial, który przed laty uczynił z Michaela Scofielda jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów małego ekranu. Przypomnijmy, że oryginalny Prison Break był jednym z największych serialowych fenomenów pierwszej dekady XXI wieku. Bohater celowo trafia do więzienia, by pomóc niesłusznie skazanemu bratu w ucieczce. Serial przyciągał przed ekrany miliony widzów na całym świecie i na lata stała się jednym z symboli telewizji tamtego okresu.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/columns/prison-break-lukas-gage-reboot-hulu-1236783513/

Tagi:

Popkultura
Disney
serial
reboot
Prison Break
Hulu
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serial telewizyjny
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112