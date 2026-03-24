Nowe anime studia Fullmetal Alchemist z kolejnym zwiastunem. Czy Marriagetoxin okaże się podobnym hitem?

Marriagetoxin to nowe anime od studia odpowiadającego za kultowe Fullmetal Alchemist.
Studio Bones Film, znane między innymi z produkcji Fullmetal Alchemist, zaprezentowało nowy zwiastun swojego nadchodzącego anime Marriagetoxin. Produkcja zadebiutuje już 7 kwietnia 2026 roku, zaledwie kilka dni po innym projekcie studia, jakim jest Daemons of the Shadow Realm.
Marriagetoxin z nowym zwiastunem
Nowy trailer, opublikowany na kanale Bandai Namco Filmworks, prezentuje nie tylko świeże sceny z serii, ale także po raz pierwszy ujawnia ending. Anime jest adaptacją mangi publikowanej w Shonen Jump+ autorstwa Joumyaku i Mizuki Yody. Historia skupia się na Hikaru Gero, spadkobiercy rodu Gero, jednego z pięciu najpotężniejszych klanów zabójców na świecie. Bohater staje przed nietypowym wyzwaniem. Musi znaleźć partnerkę i założyć rodzinę, aby jego siostra nie została zmuszona do przejęcia tej roli. Na jego drodze pojawia się Mei Kinosaki, słynna oszustka matrymonialna, która zostaje jego… swatką. To początek pełnej chaosu mieszanki akcji i romantycznej komedii.
W zwiastunie ponownie wykorzystano opening Kill or Kiss w wykonaniu Yurina Hirate, natomiast największą nowością jest ending Shake Na Baby – AKASAKI. Artystka podkreśliła, że to jej pierwszy ending do anime i ogromne wyróżnienie, zwłaszcza że sama jest fanką Marriagetoxin. Utwór ma przekazywać przesłanie o sile podążania własną drogą, nawet w niedoskonałej miłości.
Nowy zwiastun pokazuje kontrast będący sercem serii:
brutalny świat elitarnych zabójców
absurdalne sytuacje randkowe
dynamiczne walki w stylu shonen
coaching miłosny i humor sytuacyjny
Gero, mimo swoich śmiercionośnych umiejętności, zostaje wrzucony w świat randek, by ochronić szczęście swojej siostry. Efektem jest nietypowa historia łącząca wysokooktanową akcję z klasycznymi motywami romantycznej komedii. Anime Marriagetoxin zadebiutuje 7 kwietnia 2026 roku. Informacje o międzynarodowej dystrybucji i platformach streamingowych nie zostały jeszcze ujawnione. Produkcja zapowiada się jako jedna z bardziej oryginalnych premier sezonu wiosna 2026, łącząc mroczny klimat świata zabójców z lekką, a momentami szaloną historią o poszukiwaniu miłości.
