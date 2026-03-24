Nowe anime studia Fullmetal Alchemist z kolejnym zwiastunem. Czy Marriagetoxin okaże się podobnym hitem?

Studio Bones Film, znane między innymi z produkcji Fullmetal Alchemist, zaprezentowało nowy zwiastun swojego nadchodzącego anime Marriagetoxin. Produkcja zadebiutuje już 7 kwietnia 2026 roku, zaledwie kilka dni po innym projekcie studia, jakim jest Daemons of the Shadow Realm.

Marriagetoxin z nowym zwiastunem

Nowy trailer, opublikowany na kanale Bandai Namco Filmworks, prezentuje nie tylko świeże sceny z serii, ale także po raz pierwszy ujawnia ending. Anime jest adaptacją mangi publikowanej w Shonen Jump+ autorstwa Joumyaku i Mizuki Yody. Historia skupia się na Hikaru Gero, spadkobiercy rodu Gero, jednego z pięciu najpotężniejszych klanów zabójców na świecie. Bohater staje przed nietypowym wyzwaniem. Musi znaleźć partnerkę i założyć rodzinę, aby jego siostra nie została zmuszona do przejęcia tej roli. Na jego drodze pojawia się Mei Kinosaki, słynna oszustka matrymonialna, która zostaje jego… swatką. To początek pełnej chaosu mieszanki akcji i romantycznej komedii.