Nowe anime Gundam otrzymało bardzo dziwną nazwę "GQuuuuuuX". Co to właściwie oznacza?

Choć zaangażowanie znanych twórców budzi ogromne emocje, najwięcej szumu wywołał jednak tytuł – GQuuuuuuX. W przeszłości seria Gundam miała już nietypowe nazwy, ale ta wydaje się wyjątkowo absurdalna. Jest trudna do wymówienia, dziwna w pisowni, pozornie bez znaczenia. Właśnie to sprawiło, że wielu widzów zaczęło śledzić serię z nadzieją, że dowiedzą się, co właściwie kryje się za tą nazwą. Co ciekawe, nawet w samej fabule anime podkreślane jest, jak dziwna jest nazwa GQuuuuuuX.

Postacie, w tym Pomeraniany analizujące dane po kradzieży mobilnego pancerza przez Machu, nie potrafią jej poprawnie wymówić, co sugeruje, że nazwa ta została celowo stworzona jako absurdalna. To musi coś oznaczać w świecie Gundama, gdzie imiona takie jak Quattro Bajeena, Master Asia czy Allelujah Haptism uchodzą za całkowicie normalne. Jak się okazuje, „GQuuuuuuX” to jedynie kryptonim, a prawdziwa nazwa maszyny jest ukryta – co może oznaczać, że kryje się za nią coś znacznie bardziej tradycyjnego dla uniwersum, być może nawiązanie do wcześniejszych Gundamów z linii czasowej Universal Century. Jeśli zostanie to dobrze rozegrane, może stanowić świetny zwrot fabularny.

Jest kilka teorii, co do tożsamości GQuuuuuuX. Jedna z nich mówi, że może być alternatywną wersją klasycznego White Gundama, na którym oparto inne maszyny, takie jak Gundam Alex z Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket. Inna teoria wskazuje na podobieństwa do Unicorn Gundama – oba mają transformujące się kokpity i możliwość zasłaniania twarzy przez „V-fin” w zależności od trybu. Może to być przypadek, ale podobieństwa są zauważalne.

Najbardziej szalona teoria zakłada, że GQuuuuuuX może być mobilnym pancerzem Char Aznable'a. W czwartym odcinku pokazano alternatywną wersję historii, w której Char kradnie White Gundama, co prowadzi do tego, że Zeon rozwija Gelgoga, a nie Federacja Ziemska. To z kolei może sugerować, że mobilne pancerze Chara mogły w tej wersji historii powstać jako Gundamy. Wtedy obecność Machu i nowego pilota Czerwonego Gundama, Shuji Ito, nabierałaby większego sensu, choć na tym etapie to wciąż tylko spekulacje.

Mimo tych wszystkich teorii warto podkreślić, że GQuuuuuuX może być po prostu nowym Gundamem i nie mieć związku z żadnym wcześniejszym modelem. Twórcy promują serię jako narracyjnie niezależną część Universal Century, stworzoną z myślą o nowych widzach, którzy nie znają dekad wcześniejszej fabuły.