Nowa wojowniczka nie trafi do Mortal Kombat 1 w planowanym terminie. Na Kameo trzeba będzie jeszcze poczekać

Netherrealm Studios podzieliło się w mediach społecznościowych informacją dotyczącą kolejnej wojowniczki, która miała trafić do Mortal Kombat 1 w roli Kameo pod koniec czerwca. Jak przekazano, deweloperzy potrzebują „trochę więcej czasu”, aby upewnić się, że postać „będzie mogła pomagać najlepiej, jak potrafi” . Zgodnie z treścią wpisu, Ferra zadebiutuje we wczesnym dostępie dla posiadaczy Kombat Pack wraz z innym zawodnikiem.

Na początku czerwca do listy grywalnych postaci w Mortal Kombat 1 dołączył Homelander. Zaprezentowany wcześniej gameplay trailer pozwolił przyjrzeć się zdolnościom wojownika , a także dwóm brutalnym fatality. Ponadto na materiale mieliśmy okazję rzucić okiem na Ferrę, która w roli Kameo miała ukazać się pod koniec bieżącego miesiąca. Okazuje się jednak, że na postać przyjdzie nam poczekać nieco dłużej.

Wojowniczka Kameo trafi zatem do bijatyki 23 lipca, czyli tego samego dnia, w którym posiadacze Kombat Pack otrzymają wczesny dostęp do Takedy Takahashi. Będą to jednocześnie ostatnie dwie postaci, które ukażą się w Mortal Kombat 1 w ramach pierwszego roku wsparcia.