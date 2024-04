Nowa wersja Romeo i Julii wywołała kontrowersje. Twórcy wzywają do zaprzestania „fali przemocy na tle rasistowskim”

Klasyczna Szekspirowska sztuka powraca na deski teatrów w nowym wydaniu. Za nową wersję Romea i Julii odpowiada The Jamie Lloyd Company, które zaangażowało do zagrania tytułowych ról Toma Hollanda oraz czarnoskórą aktorkę Francescę Amewudah-Rivers, znaną z filmu Zła edukacja. To właśnie obsadzenie w roli Julii aktorki z ciemnym kolorem skóry zdenerwował niektóre osoby, które postanowiły w obraźliwy sposób skomentować casting.

Nowa wersja Julii wywołała ogromne kontrowersje w sieci

W mediach społecznościowych pojawiło się sporo postów, a część z nich zostały uznane przez twórców spektaklu za rasistowskie. Z tego powodu postanowili wydać oświadczenie, w którym ubolewają nad „atakami na tle rasowym” i wzywają do zaprzestania „fali przemocy”. Stwierdzili, że takie ataki wymierzone w konkretne osoby „muszą się skończyć”.